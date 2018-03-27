Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 18 апреля, в Сумах и области ожидается дождливая погода.

Ночью облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха по городу 9-11 С тепла. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 14-16 С тепла.