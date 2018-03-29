На Сумщине вор «погорел» на сковородках Три сковороды, газовые трубы, одежду и другие предметы быта украл из чужого хозяйственного помещения 53-летний житель Лебедина.

С заявлением о краже к диспетчеру службы «102» обратилась 35-летняя жительница Лебедина. Женщина рассказала: неизвестный вор проник в ее нежилое хозяйство, подобрав ключ к дверному замку. И вынес часть того, что там хранились: три сковородки, газовые трубы, мужскую дубленку и другие бытовые вещи.

Как выяснили, прибыв на место вызова, сыщики, кражу неизвестный вор совершал в несколько «заходов». В течение некоторого времени он, имея возможность, открывал помещения, забирал очередной «трофей», а затем аккуратно замыкал за собой дверь. Заявительница обнаружила кражу только тогда, когда наведалась в помещение за нужными ей вещами.

Как впоследствии установили полицейские, к кражам оказался причастным 53-летний ранее судимый местный житель. Мужчина уже успел сбыть металлические изделия на металлоприемный пункт, однако часть вещей полицейские у него изъяли и вернули владелице.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины, сейчас проводятся следственные действия. Любителю чужого имущества грозит очередное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.