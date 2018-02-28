На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

По словам родственников, Вячеслав Беляков около 8:00 16 апреля ушел из дома, намереваясь поехать в пгт Ямполь, но до настоящего времени не вернулся.
На вид мужчине 43-45 лет, худощавого телосложения, ростом около 162-165 см, волосы короткие черные с проседью, усы черные коротко подстриженные, глаза карие.
Особые приметы - шрам от удаления аппендицита.
Был одет в черную осеннюю куртку, джинсы синего цвета, серую футболку и серый джемпер с узором в виде черных ромбов.
Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Ямпольское отделение полиции по адресу: улица Спасо-Преображенская, 15 или по телефонам: (05456) 2-12-60; 096-747-46-71, или же позвонить на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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