На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото) Ямпольским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Беляков Вячеслав Владимирович, 1974 г.р., житель пгт Свеса Ямпольского района.

По словам родственников, Вячеслав Беляков около 8:00 16 апреля ушел из дома, намереваясь поехать в пгт Ямполь, но до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 43-45 лет, худощавого телосложения, ростом около 162-165 см, волосы короткие черные с проседью, усы черные коротко подстриженные, глаза карие.

Особые приметы - шрам от удаления аппендицита.

Был одет в черную осеннюю куртку, джинсы синего цвета, серую футболку и серый джемпер с узором в виде черных ромбов.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Ямпольское отделение полиции по адресу: улица Спасо-Преображенская, 15 или по телефонам: (05456) 2-12-60; 096-747-46-71, или же позвонить на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.