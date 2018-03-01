Сумские таможенники обнаружили незадекларированную медицинскую литературу

В ходе проведения таможенного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев», в купе одного из вагонов было найдено книги в мягких и твердых обложках различного содержания. Владелец товара скрыл 31 книгу на полке для багажа, завернув в одеяла, и пытался таким образом перевезти их через границу. Он не задекларировал книги во время проведения таможенного контроля и не заявил о них в ходе устного опроса.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Найденный товар изъят.
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