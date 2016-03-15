В Сумах отжил свое еще один коллектор Как сообщает пресс-служба КП «Горводоканал», сегодня сотрудниками предприятия выполняются аварийно-восстановительные работы на самотечном коллекторе по улице Шота Руставели.

Срочной санации подлежит 40 м разрушенной канализационной сети диаметром 800 мм. Этот самотечный коллектор обеспечивает водоотвод сточных вод лечебных учреждений и части жилых домов по улице Ковпака.