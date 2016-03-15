В Сумах отжил свое еще один коллектор

Срочной санации подлежит 40 м разрушенной канализационной сети диаметром 800 мм. Этот самотечный коллектор обеспечивает водоотвод сточных вод лечебных учреждений и части жилых домов по улице Ковпака.
В Сумах на улице Набережная реки Стрелка проседает земля. Произошло это из-за поломки коллектора....
При выполнении заявки на устранение засора канализационной сети было обнаружено разрушенный участок самотечного коллектора диаметром 400 мм на пересечении ул.Ярослава...
КП «Горводоканал» продолжает выполнять плановые работы по реконструкции самотечных канализационных коллекторов....
Власти обещают, что решение о запуске нового очистительного коллектора в селе Червоное Сумского района будет приниматься только совместно с громадой...
14 марта произошла авария напорного канализационного коллектора в районе Жилмассива....