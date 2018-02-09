На Сумщине обнаружили снаряды времен Второй мировой войны (фото) В полицию не прекращают поступать сообщения от граждан о взрывоопасных предметах времен Второй мировой войны.

Люди их находят в лесах, на полях и даже на своих приусадебных участках. Именно такие находки обнаружили жители Липоводолинского и Кролевецкого районов и сразу о них сообщили полицейским.

Старый ржавый предмет, внешне похожий на снаряд, во время земляных работ в поле нашел 32-летний житель Кролевецкого района. Испугавшись, что он может взорваться, позвонил в полицию. О подобной взрывоопасной находке обычные прохожие сообщили и полицию Липоводолинского отделения, рассказали о реактивном снаряде, найденном возле поля вблизи с. Побыванка.

На места происшествий сразу выехали правоохранители. Полицейские и специалисты взрывотехнической службы установили, что в обоих случаях находки являются артиллерийскими снарядами времен Второй мировой войны. На местах обнаружения боеприпасов выставили полицейскую охрану. После чего вместе с саперным подразделением службы гражданской защиты управления ГСЧС Украины опасные находки были обезврежены.

Полиция и в дальнейшем предостерегает граждан: будьте осторожны при обнаружении боеприпасов или взрывчатых веществ. Старые боеприпасы до сих пор представляют серьезную опасность. И в случае их выявления, немедленно сообщите об этом правоохранителям, позвонив на «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.