Сумские бойцы отличились в Тернополе 12-14 апреля в Тернополе прошел лично-командный чемпионат Украины среди юношей и юниоров по панкратиону и грепплингу.

Соревнования проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Политехник» Тернопольского национального технического университета им. И. Пулюя и собрали более 300 бойцов со всей Украины.

В состав сборной Сумской области вошло 50 спортсменов, которые являются воспитанниками ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт», СО ДЮСШ единоборств, Сумской областной ДЮСШ, КУ «КДЮСШ единоборств» СГС, Сумской областной организации Федерации панкратиона Украины, СК «Института физической культуры» и СК «Спарта».

В ходе чемпионата состоялся этап отбора в состав национальной сборной страны. Наши спортсмены приложили все усилия и показали отличные результаты. В результате двухдневной борьбы сумчане подтвердили свое многолетнее лидерство, завоевав «золото» в командном первенстве в разделе «грэпплинг» и серебро в разделе «панкратион».

В первый день соревнований лидерами страны сразу в двух разделах среди юношей стали: Чередниченко Даниил, Литвин Снежана. Воробьев Лука. Среди юниоров абсолютными чемпионами стали: Коломиец Дмитрий (57 кг) и Гаршин Иван.

Среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., которые представляли Сумскую область, победителями и призерами стали: Леоненко Оксана, Придатченко Евгения, Полищюк Юрий, Чередниченко Даниил, Коваленко Артем, Андрущенко Василий, Мельник Александр, Кравченко Игорь, Воробьев Лука, Дроздов Валерий, Ковкута Антон, Пигуль Анастасия.

Юниоры 1999-2000 г.р. тоже не уступили своим младшим товарищам по команде. На пьедестал поднялись: Боряк Илья, Белоус Игорь, Литовченко Денис, Остапенко Валентин, Бездидько Ярослав, Фалько Владимир, Дорда Богдан, Кормилец Максим, Устименко Руслан, Ахмедов Махач, Шкатула Александр, Вакуленко Дмитрий, Самойленко Вадим, Лыска Григорий, Горбушко Дарья, Любимова Марина, Сытник Виктория, Заикина Анна.

К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Чередниченко С.В., Томенко А.А., Зернов Е.В., Маслов В.Г., Артюх А.В., Артюх Н.А., Неткач Д.Ю. , Федосеев Д.А., Мищенко А.И. и Гавриш С., Шевченко В., Гордиенко В.В., Асютченко С.А.

Справка

Греплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. А панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя. В Украине в последние годы этот спорт собирает вокруг себя все больше сторонников и юных спортсменов, возрождают забытые разновидности единоборств.