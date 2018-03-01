Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49253

Четыре автобуса пополнили парк сумского КП «Электроавтотранс»

С 12 апреля четыре автобуса средней вместимости «ATAMAN A092H6» доставили на КП «Электроавтотранс».

Фото troleybus.sumy.ua

В тендере, которое предприятие объявило 10 января 2018 года, участвовали две компании - ЧП «АЙМАКС-ГРУПП» (Черкассы)  и ООО «АВТОГРАД-2007». По результатам аукциона, победителем стало ООО «АВТОГРАД-2007», предложив 4 автобуса за 8 млн 420 тыс. грн (1 шт. - 2 млн 105 тыс. грн).

Договор на поставку автобусов средней вместимости был заключен 16 марта, а уже 12 апреля автотранспортные средства прибыли на территорию КП «Электроавтотранс».

Три из четырех новых автобусов, сообщил директор КП «Електроавтогтранс» Виталий Однорог, будут задействованы на перевозке пассажиров по новому маршруту ул. Косовщинская - ул. Прокофьева. Четвертым усилят действующие маршруты.

По состоянию на апрель 2018 года на балансе КП «Электроавтотранс» 67 троллейбусов и 30 автобусов (в т.ч. 3 – в АТО), сообщает сайт предприятия

Общество Автобусы
view counter

По тематике

В Сумы прибыли новые автобусы
13.04.2018 13:35

В Сумы прибыли новые автобусы

Четыре автобуса средней вместимости марки «Атаман» со вчерашнего дня уже стоят на территории КП «Электроавтотранс»....

05.04.2018 13:58

В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей г. Сумі во время празднования Пасхи в ночь с 7 апреля на...

21.03.2018 11:42

Сумчанам разрешили пользоваться троллейбусными проездными в автобусах № 3А и 4А

По предварительным выводам, восстановление движения троллейбусов на маршрутах №3 и №4 на участке ул. Героев Сумщины - пр.Шевченка ожидается 15...

20.03.2018 16:55

В Сумах ввели два временных автобусных маршрута вместо троллейбусных

Исполнительный комитет принял решение «О введении в действие временных автобусных маршрутов общего пользования»....

01.03.2018 16:37

КП «Электроавтотранс» провело тендер на 4 средних автобуса

1 марта в системе ProZorro прошел аукцион по закупке 4 автобусов средней вместимости....

Новости

На Сумщину вернулись спасатели из зоны АТО
Сегодня 14:41
Пенсии пересчитаны уже 90% военнослужащих
Сегодня 14:20
Нардеп от Сумщины сдал имущество в Крыму в управление приятелю Аксенова
Сегодня 14:16
Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото)
Сегодня 14:03
На Сумщине пограничники задержали автомобиль с грузом сырной продукции
Сегодня 13:45
Гройсман поручил проверить Сумскую таможню по поводу импорта удобрений
Сегодня 13:11
В Сумах в результате тройного ДТП пострадала женщина-пешеход
Сегодня 13:08
В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя
Сегодня 13:02
В Сумах обсуждали вопрос переименования улицы Горького
Сегодня 12:23
В Сумах наградили лучших спортсменов
Сегодня 12:01
Сумчан приглашают на открытие выставки черниговских художниц
Сегодня 11:30
В Сумах прошел показательный День гражданской защиты
Сегодня 11:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.