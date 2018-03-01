Четыре автобуса пополнили парк сумского КП «Электроавтотранс» С 12 апреля четыре автобуса средней вместимости «ATAMAN A092H6» доставили на КП «Электроавтотранс».

В тендере, которое предприятие объявило 10 января 2018 года, участвовали две компании - ЧП «АЙМАКС-ГРУПП» (Черкассы) и ООО «АВТОГРАД-2007». По результатам аукциона, победителем стало ООО «АВТОГРАД-2007», предложив 4 автобуса за 8 млн 420 тыс. грн (1 шт. - 2 млн 105 тыс. грн).

Договор на поставку автобусов средней вместимости был заключен 16 марта, а уже 12 апреля автотранспортные средства прибыли на территорию КП «Электроавтотранс».

Три из четырех новых автобусов, сообщил директор КП «Електроавтогтранс» Виталий Однорог, будут задействованы на перевозке пассажиров по новому маршруту ул. Косовщинская - ул. Прокофьева. Четвертым усилят действующие маршруты.

По состоянию на апрель 2018 года на балансе КП «Электроавтотранс» 67 троллейбусов и 30 автобусов (в т.ч. 3 – в АТО), сообщает сайт предприятия