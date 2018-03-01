Четыре автобуса пополнили парк сумского КП «Электроавтотранс»

В тендере, которое предприятие объявило 10 января 2018 года, участвовали две компании - ЧП «АЙМАКС-ГРУПП» (Черкассы) и ООО «АВТОГРАД-2007». По результатам аукциона, победителем стало ООО «АВТОГРАД-2007», предложив 4 автобуса за 8 млн 420 тыс. грн (1 шт. - 2 млн 105 тыс. грн).
Договор на поставку автобусов средней вместимости был заключен 16 марта, а уже 12 апреля автотранспортные средства прибыли на территорию КП «Электроавтотранс».
Три из четырех новых автобусов, сообщил директор КП «Електроавтогтранс» Виталий Однорог, будут задействованы на перевозке пассажиров по новому маршруту ул. Косовщинская - ул. Прокофьева. Четвертым усилят действующие маршруты.
По состоянию на апрель 2018 года на балансе КП «Электроавтотранс» 67 троллейбусов и 30 автобусов (в т.ч. 3 – в АТО), сообщает сайт предприятия
Четыре автобуса средней вместимости марки «Атаман» со вчерашнего дня уже стоят на территории КП «Электроавтотранс»....
Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей г. Сумі во время празднования Пасхи в ночь с 7 апреля на...
По предварительным выводам, восстановление движения троллейбусов на маршрутах №3 и №4 на участке ул. Героев Сумщины - пр.Шевченка ожидается 15...
Исполнительный комитет принял решение «О введении в действие временных автобусных маршрутов общего пользования»....
1 марта в системе ProZorro прошел аукцион по закупке 4 автобусов средней вместимости....