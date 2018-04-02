В Сумах прошел показательный День гражданской защиты 17 апреля, в г. Сумы, на базе общеобразовательной школы № 6, состоялся показательный День защиты.

Его организаторами выступили администрация заведения, управление образования и науки Сумского горсовета, информационно-методический центр, учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области.

Участие в мероприятии приняли: руководство городского управления образования, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций горсовета, руководящий и педагогический состав учебных заведений областного центра, представители Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Главного управления Национальной полиции в области, Управления патрульной полиции.

На семинаре обсудили общие вопросы обеспечения противопожарной защиты учебных заведений, организации учебно-воспитательного процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности, отработки детьми навыков поведения в экстремальных ситуациях, совершенствование форм и методов работы в данном направлении.

Ученики устроили для гостей концерт, во время которого с помощью песен и танцев представили работу 6-й школы по патриотическому и другим направлениям воспитания подрастающего поколения. А участники дружины юных пожарных «Golden fire» в игровой форме донесли зрителям правила пожарной безопасности.

Продолжилось мероприятие работой тематических методических площадок для педагогов. Во время объектовой тренировки участникам Дня гражданской защиты продемонстрировали действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия - организацию и проведение эвакуации учащихся из здания учебного заведения.

На стадионе представители экстренных служб устроили для собравшихся показательные выступления. Взрывотехники полиции ознакомили присутствующих с правилами поведения при нахождении подозрительных взрывоопасных предметов, а кинологи продемонстрировали навыки своих четвероногих помощников, в том числе по выявлению замаскированной взрывчатки.

Спасатели показали возможности оборудования и техники, которые находятся у них на вооружении. Кульминацией ликвидации учебной чрезвычайного происшествия стала подача воды от пожарной автоцистерны в центр условного горения.

После этого сотрудники учебно-методического центра ознакомили присутствующих с правилами применения первичных средств пожаротушения. Каждый желающий - как педагоги, так и школьники - смогли отработать полученные навыки с помощью огнетушителя.

В ходе показательного Дня гражданской защиты педагоги обменялись опытом, а дети получили много полезной информации и закрепили ее на практике, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.