В Сумах прошел показательный День гражданской защиты

Его организаторами выступили администрация заведения, управление образования и науки Сумского горсовета, информационно-методический центр, учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области.
Участие в мероприятии приняли: руководство городского управления образования, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций горсовета, руководящий и педагогический состав учебных заведений областного центра, представители Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Главного управления Национальной полиции в области, Управления патрульной полиции.
На семинаре обсудили общие вопросы обеспечения противопожарной защиты учебных заведений, организации учебно-воспитательного процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности, отработки детьми навыков поведения в экстремальных ситуациях, совершенствование форм и методов работы в данном направлении.
Ученики устроили для гостей концерт, во время которого с помощью песен и танцев представили работу 6-й школы по патриотическому и другим направлениям воспитания подрастающего поколения. А участники дружины юных пожарных «Golden fire» в игровой форме донесли зрителям правила пожарной безопасности.
Продолжилось мероприятие работой тематических методических площадок для педагогов. Во время объектовой тренировки участникам Дня гражданской защиты продемонстрировали действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия - организацию и проведение эвакуации учащихся из здания учебного заведения.
На стадионе представители экстренных служб устроили для собравшихся показательные выступления. Взрывотехники полиции ознакомили присутствующих с правилами поведения при нахождении подозрительных взрывоопасных предметов, а кинологи продемонстрировали навыки своих четвероногих помощников, в том числе по выявлению замаскированной взрывчатки.
Спасатели показали возможности оборудования и техники, которые находятся у них на вооружении. Кульминацией ликвидации учебной чрезвычайного происшествия стала подача воды от пожарной автоцистерны в центр условного горения.
После этого сотрудники учебно-методического центра ознакомили присутствующих с правилами применения первичных средств пожаротушения. Каждый желающий - как педагоги, так и школьники - смогли отработать полученные навыки с помощью огнетушителя.
В ходе показательного Дня гражданской защиты педагоги обменялись опытом, а дети получили много полезной информации и закрепили ее на практике, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
К пункту постоянной дислокации вернулись 40 роменских спасателей, которые в течение 50 дней выполняли задачи по восстановлению разрушенных домов в...
Ахтырские спасатели оказали помощь мужчине, который не мог самостоятельно передвигаться....
Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин во время Заседания Правительства 11 апреля....
4 апреля в 17.56 в службу «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей....
2 апреля спасатели провели проверки на объектах с массовым пребыванием людей в Конотопе и Ромнах....