Пенсии пересчитаны уже 90% военнослужащих

Об этом на пресс-конференции сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«Сейчас идет процесс перерасчета пенсий военнослужащим. На сегодня уже 480 тысячам военных пенсионеров (из 544 тысяч), то есть 90%, перерасчет уже осуществлен», - сказал он, отметив, что до 1 мая перерасчет всех военных пенсий должен быть завершен.
«До 1 мая этого года все военные пенсионеры получат свои перечисленные выплаты в полном объеме», - подчеркнул Павел Розенко.
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