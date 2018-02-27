Пенсии пересчитаны уже 90% военнослужащих На сегодня пенсии пересчитаны уже 480 тысячам военнослужащих.

Об этом на пресс-конференции сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Сейчас идет процесс перерасчета пенсий военнослужащим. На сегодня уже 480 тысячам военных пенсионеров (из 544 тысяч), то есть 90%, перерасчет уже осуществлен», - сказал он, отметив, что до 1 мая перерасчет всех военных пенсий должен быть завершен.

«До 1 мая этого года все военные пенсионеры получат свои перечисленные выплаты в полном объеме», - подчеркнул Павел Розенко.