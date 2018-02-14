В Сумах обсуждали вопрос переименования улицы Горького 17 апреля в стенах Сумского горсовета состоялись общественные обсуждения относительно переименования улицы Горького.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры Ольга Бондаренко, завершился прием письменных предложений по переименованию улицы. За это время 282 жителя предложили не менять название улицы.261 человек выступил за то,чтобы вернуть улице историческое название - Суджанская. Один человек предложил переименовать улицу на проспект М.Грушевского. Еще один выступил с инициативой назвать улицу в честь английского писателя Джона Толкина, пишет 0542.ua.

Отметим,что инициатор переименования улицы Николай Ткаченко настаивал на переименовании ул. Горького на ул.Семена Сапуна. Согласно биографической справке, Семен Сапун был украинским революционером-подпольщиком, лидером Сумской областной сети организации украинских националистов во время немецкой оккупации, главой общества «Просвита». С 2016 года он является почетным гражданином г. Сумы.

Однако в ходе обсуждения не все согласились с таким предложением. Некоторые назвали Семена Сапуна коллаборационистом и выступили против того, чтобы улица носила его имя.

После продолжительных обсуждений Ольга Бондаренко пообещала учесть все предложения и внести их в протокол,который должны обнародовать до 30 апреля. Впрочем, последнюю точку в этом вопросе поставят городские депутаты по результатам рассмотрения предложений поступивших от жителей города.