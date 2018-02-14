Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23155

В Сумах обсуждали вопрос переименования улицы Горького

17 апреля в стенах Сумского горсовета состоялись общественные обсуждения относительно переименования улицы Горького.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры Ольга Бондаренко, завершился прием письменных предложений по переименованию улицы. За это время 282 жителя предложили не менять название улицы.261 человек выступил за то,чтобы вернуть улице историческое название - Суджанская. Один человек предложил переименовать улицу на проспект М.Грушевского. Еще один выступил с инициативой назвать улицу в честь английского писателя Джона Толкина, пишет 0542.ua.

Отметим,что инициатор переименования улицы Николай Ткаченко настаивал на переименовании ул. Горького на ул.Семена Сапуна. Согласно биографической справке, Семен Сапун был украинским революционером-подпольщиком, лидером Сумской областной сети организации украинских националистов во время немецкой оккупации, главой общества «Просвита». С 2016 года он является почетным гражданином г. Сумы.

Однако в ходе обсуждения не все согласились с таким предложением. Некоторые назвали Семена Сапуна коллаборационистом и выступили против того, чтобы улица носила его имя.

После продолжительных обсуждений Ольга Бондаренко пообещала учесть все предложения и внести их в протокол,который должны обнародовать до 30 апреля. Впрочем, последнюю точку в этом вопросе поставят городские депутаты по результатам рассмотрения предложений поступивших от жителей города.

Общество Горького Переименование улицы
view counter

По тематике

12.04.2018 08:11

В Сумах обсудят переименование ул. Горького

17 апреля состоится общественное обсуждение инициативы о переименовании ул. Горького на ул. Семена Сапуна....

26.02.2018 16:36

Сумчане не хотят переименовывать ул. Горького

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «О нецелесообразности переименования улицы Горького»....

21.02.2018 11:00

Еще одна альтернатива: Горького предлагают переименовать в Толкина

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы им. Горького на улицу им. Толкина»....

19.02.2018 17:50

В Сумах хотят переименовать переулок в честь погибшего бойца АТО

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы»....

14.02.2018 10:33

Экс-мэр Сум предлагает альтернативное название ул. Горького

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Возвращение улице Горького ее исторического названия - улица Суджанская»....

Новости

На Сумщину вернулись спасатели из зоны АТО
Сегодня 14:41
Пенсии пересчитаны уже 90% военнослужащих
Сегодня 14:20
Нардеп от Сумщины сдал имущество в Крыму в управление приятелю Аксенова
Сегодня 14:16
Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото)
Сегодня 14:03
На Сумщине пограничники задержали автомобиль с грузом сырной продукции
Сегодня 13:45
Гройсман поручил проверить Сумскую таможню по поводу импорта удобрений
Сегодня 13:11
В Сумах в результате тройного ДТП пострадала женщина-пешеход
Сегодня 13:08
В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя
Сегодня 13:02
В Сумах обсуждали вопрос переименования улицы Горького
Сегодня 12:23
В Сумах наградили лучших спортсменов
Сегодня 12:01
Сумчан приглашают на открытие выставки черниговских художниц
Сегодня 11:30
В Сумах прошел показательный День гражданской защиты
Сегодня 11:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.