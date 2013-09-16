В Сумах наградили лучших спортсменов 17 апреля в стенах СумГу прошла традиционная церемония награждения «Спортивная личность Сумщины - 2017».

Лучшим спортсменом в олимпийских видах спорта признали дзюдоиста Артема Хомулу, вторым стал боксер Максим Галиничев, третьим – стрелок из лука Алексей Гунбин. Лучшей спортсменкой названа второй год подряд легкоатлетка Инна Кашина, второй стала вернувшаяся после рождения сына на биатлонные трассы Вита Семеренко. Третьей стала также биатлонистка Юлия Журавок.

Среди молодых спортсменов первенствовали дискобол Алексей Кирилин, биатлонист Антон Дудченко и бегун Ярослав Демченко. Среди девушек лучшей стала Евгения Чибисова (стрельба из лука), второй назвали лыжницу Юлию Кроль, третьей – биатлонистка Анна Кривонос.

Лучшим тренером по олимпийским видам спорта признали тренера сестер Семеренко Григория Шамрая, вторым стал тренер Артема Хомулы Сергей Колесниченко, третьим – тренер легкоатлета Виталия Бутрыма Николай Гудым.

Лучшие тренеры молодых спортсменов: тренер Алексея Кирилина Владимир Беликов; тренер по греко-римской борьбе из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Виктор Гайдук, тренер Ярослава Демченко Евгений Бондаренко.

Лучшей командой по игровым видам спорта в который раз признаны хоккеистки МСК «Сумчанка» (тренер Светалана Макаева). Второе место здесь у МСК «Теннисная академия» (Владимир Хавкин), третье – у юных гандболисткок ДЮСШ г. Шостка (Мария Хлыстун).

Лучшим спортсменом в неолимпйских видах спорта стали: панкратиаст Дмитрий Баранов, сумоист Николай Кожухов и Александр Хоменко (военно-спортивное многоборье).

Лучшей спортсменкой по неолимпийским видам спорта признаны панкратиастка Светлана Скрыпник, Екатерина Великодная (спортивная аэробика) и Анна Желобко (военно-спортивное многоборье.

Лучшие молодые спортсмены по неолимпийским видам спорта: Артур Залетов (пауэрлифтинг), Владислав Кривошей (грепплинг) и Дмитрий Коломиец (комбат Дзю-дзюцу).

Лучшие тренеры по неолимпийским видам спорта: Сергей Хекало (сумо), Сергей Гаврыш (панкратион) и Оксана Дубинская (спортивная аэробика).

Лучшие тренеры молодых спортсменов по неолимпийским видам спорта: Сергей Чередниченко (панкратион), Евгений Зернов (панкратион) и Феликс Колтаков (пауэрлифтинг).

Лучшие спортивные журналисты: Михаил Осташевский (АТВ), Дмитрий Видович («Ваш шанс») и Григорий Рева (UA:СУМИ).

Лучшими учителями физкультуры признаны: Валерий Попов, Ирина Горбунова и Сергей Романенко.

В номинации «Сильные духом» среди спортсменов-инвалидов лучшие: Анна Затылкина (пляжный волейбол), Николай Педоренко (армспорт) и Антон Гавриленко (футзал).

Заслуженный тренер Украины, мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, чемпион и рекордсмен чемпионатов Украины и чемпионата Европы Павел Могильников - победитель в номинации "Образец для молодежи".