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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4591

На Сумщине пограничники задержали автомобиль с грузом сырной продукции

17 апреля в Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу значительной партии сырной продукции.

В ходе реализации заранее полученной оперативно-розыскными подразделениями информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль неподалеку от границы в районе н.п. Луговка обнаружил и прекратил попытку нарушения госграницы с Украины в Россию двумя автомобилями марки «Нива» и «УАЗ». Во время задержания правонарушителей, водители автомобилей не выполнили законные требования пограничного наряда об остановке транспортных средств и прибегли к бегству в направлении н.п. Луговка.

Немедленно организовав преследование, пограничники вскоре догнали и задержали один из автомобилей. В транспортном средстве «Нива» находились двое граждан Украины и коробки с сырной продукцией. По результатам поиска правоохранители установили место нахождения и другого автомобиля.

Автомобиль «Нива» вместе с грузом сырной продукции, всего 15 наименований в количестве более 600 изделий, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда на 40 и 24-летнего жителей приграничья составлены административные материалы по ст. ст. 204-1, 185-10 соответственно. Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК Украины.

Сейчас пограничники выясняют все обстоятельства приостановленного правонарушения и осуществляют мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники Сыр
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