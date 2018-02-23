Полицейские поймали браконьера-рыболова

Полицейские изъяли у правонарушителя 11 икряных карасей и браконьерские снасти.
В свое оправдание 45-летний шосткинец говорит, что захотелось свеженькой рыбки.
Сейчас на мужчину составлен административный протокол по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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