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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03191

Полицейские поймали браконьера-рыболова

В рамках операции «Нерест» правоохранители Шостки разоблачили 45-летнего мужчину, который на местном водоеме сеткой вылавливал рыбу.

Полицейские изъяли у правонарушителя 11 икряных карасей и браконьерские снасти.

В свое оправдание 45-летний шосткинец говорит, что захотелось свеженькой рыбки.

Сейчас на мужчину составлен административный протокол по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Браконьерство
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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