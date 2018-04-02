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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Конотопа на ходу загорелась легковушка

В центре Конотопа во время движения загорелся легковой автомобиль.

17 апреля в 17:24 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля ЗАЗ 110307, который двигался по проспекту Красной Калины в Конотопе, пишет ТопКонотоп со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Сумской области.

Уже через 4 минуты на место происшествия прибыл дежурный караул 12-й Государственной пожарной части. В 17:30 пожар был локализован, а в 17:37 - ликвидирован.

По предварительным данным, возгорание произошло во время движения автомобиля. Хозяйка авто пыталась потушить пожар огнетушителем. Также ей на помощь пришли водители других автомобилей.

Во время ликвидации пожара женщина получила незначительные ожоги рук и находится сейчас на амбулаторном лечении.

В результате пожара уничтожено электросеть автомобиля, повреждены отсек и лакокрасочное покрытие отсека двигателя.

По предварительным выводам специалистов, причина пожара - короткое замыкание электросети.

Право Конотоп Пожар Пожар авто
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