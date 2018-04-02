В центре Конотопа на ходу загорелась легковушка

17 апреля в 17:24 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля ЗАЗ 110307, который двигался по проспекту Красной Калины в Конотопе, пишет ТопКонотоп со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Сумской области.
Уже через 4 минуты на место происшествия прибыл дежурный караул 12-й Государственной пожарной части. В 17:30 пожар был локализован, а в 17:37 - ликвидирован.
По предварительным данным, возгорание произошло во время движения автомобиля. Хозяйка авто пыталась потушить пожар огнетушителем. Также ей на помощь пришли водители других автомобилей.
Во время ликвидации пожара женщина получила незначительные ожоги рук и находится сейчас на амбулаторном лечении.
В результате пожара уничтожено электросеть автомобиля, повреждены отсек и лакокрасочное покрытие отсека двигателя.
По предварительным выводам специалистов, причина пожара - короткое замыкание электросети.
Три предмета, похожие на боеприпасы подрывного действия, обнаружил в мусорном баке местный житель....
У школы №2 в Конотопе в мусорных баках найдены две мины - противотанковую и минометную современного образца....
К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны....
За прошедшие выходные на территории области возник 21 пожар в хозяйственных постройках....
Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о...