В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя В Сумах полиция уговорила самоубийцу отказаться от прыжка с 30-метровой высоты.

Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию «102» от рядовых граждан. На место происшествия немедленно отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, также прибыли и другие экстренные службы.

Как выяснилось, 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, - работник одного из местных предприятий. Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате.

Полиция вступила с потенциальным самоубийцей в переговоры, и все-таки уговорила его спуститься на землю и вернуться к семье.

Сейчас этот факт в полиции зарегистрировали, и проводят проверку всех обстоятельств этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.