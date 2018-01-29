В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя

Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию «102» от рядовых граждан. На место происшествия немедленно отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, также прибыли и другие экстренные службы.
Как выяснилось, 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, - работник одного из местных предприятий. Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате.
Полиция вступила с потенциальным самоубийцей в переговоры, и все-таки уговорила его спуститься на землю и вернуться к семье.
Сейчас этот факт в полиции зарегистрировали, и проводят проверку всех обстоятельств этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полиция просит откликнуться работников ОАО «Сумское НПО», принимавших участие в акции протеста по поводу невыплаты заработной платы....
Задолженность по заработной плате в Сумах составляет 137,1 млн грн....
По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, открыто уголовное производство по статье «Убийство», но правоохранители склоняются...
Вечером 8 февраля было перекрыто движение на улице Металлургов в связи с протестной акцией работников Сумского НПО....
В полиции предполагают, что сумчанка совершила самоубийство....