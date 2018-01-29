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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02214

В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя

В Сумах полиция уговорила самоубийцу отказаться от прыжка с 30-метровой высоты.

Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию «102» от рядовых граждан. На место происшествия немедленно отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, также прибыли и другие экстренные службы.

Как выяснилось, 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, - работник одного из местных предприятий. Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате.

Полиция вступила с потенциальным самоубийцей в переговоры, и все-таки уговорила его спуститься на землю и вернуться к семье.

Сейчас этот факт в полиции зарегистрировали, и проводят проверку всех обстоятельств этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Задолженность по зарплате Самоубийство
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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