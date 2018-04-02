В Сумах в результате тройного ДТП пострадала женщина-пешеход

Происшествие произошло в областном центре на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Черновола, около 11:20. Столкнулись три легковых машины: ВАЗ-2104 синего цвета, белая Рено-Дастер и еще один ВАЗ-21099 серого цвета.
Водители получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в больницы, где, кроме проведения других диагностических и лечебных процедур, их обследуют на уровень в крови алкоголя и наркотиков.
Пострадала также и женщина-пешеход, которая на момент аварии находилась на проезжей части, ее также доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, опрашиваются свидетели и очевидцы. По факту аварии следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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