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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08234

В Сумах в результате тройного ДТП пострадала женщина-пешеход

В аварии, произошедшей на перекрестке улиц Ильинская и Чорновола, попали три легковушки. Получили телесные повреждения и госпитализированы водители транспортных средств и женщина-пешеход. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Происшествие произошло в областном центре на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Черновола, около 11:20. Столкнулись три легковых машины: ВАЗ-2104 синего цвета, белая Рено-Дастер и еще один ВАЗ-21099 серого цвета.

Водители получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в больницы, где, кроме проведения других диагностических и лечебных процедур, их обследуют на уровень в крови алкоголя и наркотиков.

Пострадала также и женщина-пешеход, которая на момент аварии находилась на проезжей части, ее также доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, опрашиваются свидетели и очевидцы. По факту аварии следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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