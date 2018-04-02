Гройсман поручил проверить Сумскую таможню по поводу импорта удобрений

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украинасообщает БизнесЦензор.
Как сообщалось, межведомственная комиссия по международной торговле в конце марта утвердила антидемпинговые пошлины для российской компании "Дорогобуж" на уровне 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%.
Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.
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