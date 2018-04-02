Гройсман поручил проверить Сумскую таможню по поводу импорта удобрений Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) провести комплексную проверку Сумской таможни в связи с возможными нарушениями антидемпинговых мер в отношении импортных минеральных удобрений.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украинасообщает БизнесЦензор.

"Правительственное поручение ГФС: комплексная проверка Сумской таможни с обнародованием конкретных результатов этой проверки", - сказал премьер в ходе правительственного заседания в среду в ответ на обращение народных депутатов по поводу создания Сумской таможней "коридора в обход антидемпинговых пошлин правительства".

Как сообщалось, межведомственная комиссия по международной торговле в конце марта утвердила антидемпинговые пошлины для российской компании "Дорогобуж" на уровне 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.