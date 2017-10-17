На Сумщине наблюдается высокий уровень пожарной опасности Согласно информации Укргидрометцентра, в период с 17 по 20 апреля в Сумской области, а также в западной и центральной части Украины наблюдается повышенная пожарная опасность.

На это время спасатели рекомендуют не осуществлять поджег травы и разведение костров.