На Сумщине наблюдается высокий уровень пожарной опасности

На это время спасатели рекомендуют не осуществлять поджег травы и разведение костров.
На Сумщине возросла опасность пожаров. Если за всю прошлую неделю таких случаев было зафиксировано 97, то только на протяжении выходных...
Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и проведение ежедневных информационно-разъяснительных мероприятий с населением, огонь продолжает...
Спасатели призывают граждан быть осторожными во время отопительного периода....
За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожары в хозяйственных постройках....
За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожара в жилых домах....