Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07254

«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»

Следующий домашний матч ПФК «Сумы» снова сыграет на «Юбилейном».

В воскресенье, 22 апреля, в рамках 29-го тура Первой лиги, сумчане будут принимать ФК «Десна» из Чернигова. Начало поединка в 14:00.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Сумские студенты разгромили киевлян
Вчера 16:00

Сумские студенты разгромили киевлян

19 апреля прошел VIII тур студенческой лиги Украины по футболу....

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины
Вчера 12:39

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины

18 апреля в Сумах на поле ФЦ «Барса» «Виктория» из Николаевки в ответном матче ¼ финала принимала запорожский «Металлург»....

18.04.2018 20:34

«Нефтяник» крупно проиграл в Чернигове

«Десна» не испытывала проблем в матче с ахтырским «Нефтяником»....

18.04.2018 20:11

«Сумы» минимально уступили в Горишних Плавнях

ПФК «Сумы» потерпел второе поражение в 2018 году, уступив в Горишних Плавнях «Горняку-Спорт»....

Сумской студент стал чемпионом Англии
18.04.2018 16:59

Сумской студент стал чемпионом Англии

Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко выиграл английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити»....

Новости

«Похороны задерживают не по вине судей», - Ковпаковский райсуд Сум
Сегодня 11:11
В Сумах зарегистрировано четыре случая заболевания корью
Сегодня 11:09
Спасатели помогли пожилой женщине, которая оказалась закрытой в собственном доме
Сегодня 11:01
Сумские военные отправились на реабилитацию
Сегодня 10:55
Сумскому быдлу помешали урны на Чешке
Сегодня 10:41
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 10:28
В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
Сегодня 09:59
На лечение несуществующего ребенка пенсионерка отдала десять тысяч гривен
Сегодня 09:49
Жители Сумщины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь
Сегодня 09:19
Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий
Сегодня 08:39
«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
Сегодня 08:07
Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду
Вчера 17:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.