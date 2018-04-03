«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном» Следующий домашний матч ПФК «Сумы» снова сыграет на «Юбилейном».

В воскресенье, 22 апреля, в рамках 29-го тура Первой лиги, сумчане будут принимать ФК «Десна» из Чернигова. Начало поединка в 14:00.