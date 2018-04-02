Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0398

Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото)

Три предмета, похожие на боеприпасы подрывного действия, обнаружил в мусорном баке местный житель.

Происшествие произошло сегодня, 18 апреля, около семи утра, в Конотопе. В дежурную часть поступила информация от дежурного военного комиссариата о том, что по проспекту Красной Калины, 11, 50-летний местный житель в мусорном баке обнаружил предмет, похожий на мину.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Территория вокруг опасной находки была оцеплена. Поскольку в непосредственной близости находится специализированное учебное заведение, то уроки в нем были приостановлены, дети и учителя эвакуированы на безопасное расстояние.

В ходе предварительной проверки установлено, что в мусорном баке находятся два предмета, внешне похожие на противотанковую мину и минометную мину калибра 82 мм.

Эксперты-взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, определили, что найденные боеприпасы являются учебными и не представляют опасности.

На данный момент учебный процесс в школе восстановлен, она работает в штатном режиме, а опасная находка передана взрывотехникам. Полиция проводит соответствующие проверки, выясняя обстоятельства происшествия и личность владельца макетов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Боеприпасы Конотоп
view counter

По тематике

Сегодня 10:16

В Конотопе в мусорных баках возле школы нашли две мины

У школы №2 в Конотопе в мусорных баках найдены две мины - противотанковую и минометную современного образца....

16.04.2018 16:08

В Конотопе дали 6 лет за наркотически-патронный бартер

К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны....

13.04.2018 14:53

Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно

Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о...

13.04.2018 13:34

Конотопчанину дали 9 лет тюрьмы за смертельную поножовщину

К 9 годам лишения свободы приговорен конотопчанин, который в подъезде собственного дома зарезал незнакомца....

В Конотопе вандал повредил памятники на кладбище (фото)
13.04.2018 10:12

В Конотопе вандал повредил памятники на кладбище (фото)

Злоумышленник повредил на одном из городских кладбищ Конотопа 14 надгробных памятников....

Новости

На Сумщину вернулись спасатели из зоны АТО
Сегодня 14:41
Пенсии пересчитаны уже 90% военнослужащих
Сегодня 14:20
Нардеп от Сумщины сдал имущество в Крыму в управление приятелю Аксенова
Сегодня 14:16
Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото)
Сегодня 14:03
На Сумщине пограничники задержали автомобиль с грузом сырной продукции
Сегодня 13:45
Гройсман поручил проверить Сумскую таможню по поводу импорта удобрений
Сегодня 13:11
В Сумах в результате тройного ДТП пострадала женщина-пешеход
Сегодня 13:08
В Сумах снова снимали с 30-метровой трубы отчаявшегося машиностроителя
Сегодня 13:02
В Сумах обсуждали вопрос переименования улицы Горького
Сегодня 12:23
В Сумах наградили лучших спортсменов
Сегодня 12:01
Сумчан приглашают на открытие выставки черниговских художниц
Сегодня 11:30
В Сумах прошел показательный День гражданской защиты
Сегодня 11:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.