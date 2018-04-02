Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото) Три предмета, похожие на боеприпасы подрывного действия, обнаружил в мусорном баке местный житель.

Происшествие произошло сегодня, 18 апреля, около семи утра, в Конотопе. В дежурную часть поступила информация от дежурного военного комиссариата о том, что по проспекту Красной Калины, 11, 50-летний местный житель в мусорном баке обнаружил предмет, похожий на мину.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Территория вокруг опасной находки была оцеплена. Поскольку в непосредственной близости находится специализированное учебное заведение, то уроки в нем были приостановлены, дети и учителя эвакуированы на безопасное расстояние.

В ходе предварительной проверки установлено, что в мусорном баке находятся два предмета, внешне похожие на противотанковую мину и минометную мину калибра 82 мм.

Эксперты-взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, определили, что найденные боеприпасы являются учебными и не представляют опасности.

На данный момент учебный процесс в школе восстановлен, она работает в штатном режиме, а опасная находка передана взрывотехникам. Полиция проводит соответствующие проверки, выясняя обстоятельства происшествия и личность владельца макетов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.