Найденные в Конотопе возле школы мины оказались учебными (фото)

Происшествие произошло сегодня, 18 апреля, около семи утра, в Конотопе. В дежурную часть поступила информация от дежурного военного комиссариата о том, что по проспекту Красной Калины, 11, 50-летний местный житель в мусорном баке обнаружил предмет, похожий на мину.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Территория вокруг опасной находки была оцеплена. Поскольку в непосредственной близости находится специализированное учебное заведение, то уроки в нем были приостановлены, дети и учителя эвакуированы на безопасное расстояние.
В ходе предварительной проверки установлено, что в мусорном баке находятся два предмета, внешне похожие на противотанковую мину и минометную мину калибра 82 мм.
Эксперты-взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, определили, что найденные боеприпасы являются учебными и не представляют опасности.
На данный момент учебный процесс в школе восстановлен, она работает в штатном режиме, а опасная находка передана взрывотехникам. Полиция проводит соответствующие проверки, выясняя обстоятельства происшествия и личность владельца макетов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
У школы №2 в Конотопе в мусорных баках найдены две мины - противотанковую и минометную современного образца....
К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны....
Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о...
К 9 годам лишения свободы приговорен конотопчанин, который в подъезде собственного дома зарезал незнакомца....
Злоумышленник повредил на одном из городских кладбищ Конотопа 14 надгробных памятников....