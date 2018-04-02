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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1672

Нардеп от Сумщины сдал имущество в Крыму в управление приятелю Аксенова

Два народных депутата, бывшие правоохранители после оккупации полуострова оставили в своей собственности недвижимость, к тому же сдали ее в управление бывшему заместителю начальника Главного управления МВД Украины в АР Крым.

То есть украинские парламентарии привлекли к управлению своим имуществом на временно оккупированной территории одного из предателей, который оставил украинские правоохранительные органы и переметнулся на службу в крымских бандитов, пишет ZIK со ссылкой на достоверные источники, приближенные к правоохранительным органам.

Речь идет о генерал-лейтенанте налоговой милиции Бухареве Владислава Викторовича, бывшем первого заместителе главы СБУ, сейчас - народном депутате от ВО «Батьківщина». А также о генерале полиции Паламарчуке Николае Петровиче, который в период с 2001 по 2005 годы был начальником Главного управления МВД Украины в АР Крым. С 2014 года - депутат ВРУ от «Блока Петра Порошенко».

В последней электронной декларации Николай Паламарчук отмечает, что является собственником квартиры в Симферополе, площадью 162,5 кв. м. У Владислава Бухарева чуть больше имущества в Крыму. Как свидетельствует его декларация за 2017 год, у него в собственности есть квартира в Ливадии, площадью 86,8 кв. м с паркоместом и участок в Алуште 875 кв. м.

Их доверенным лицом, управляющим этим имуществом в оккупированном Крыму, является Малахов Владимир Егорович, который, кстати, в период службы Николая Паламарчука на полуострове был его заместителем. Сейчас он помощник Председателя Совета Министров Республики Крым.

По полученным достоверным сведениям, Владимир Малахов поддерживает близкие, дружеские отношения с премьер-министром Республики Крым Аксеновым. Используя их, он осуществляет административное управление недвижимым имуществом в Крыму, которое принадлежит украинским чиновникам и депутатам ВР Украины. В частности, Владимир Малахов контролирует недвижимость бывшего своего руководителя - народного депутата Украины 8-го созыва генерал-полковника милиции Паламарчука Николая Петровича и народного депутата Украины 8-го созыва генерал-лейтенанта налоговой милиции Бухарева Владислава Викторовича.

Кроме того, к функциональным обязанности Владимира Малахова входит организация и осуществление специальных информационных операций, направленных на дестабилизацию обстановки среди крымских татар в местах их компактного проживания (г. Белогорск и г. Бахчисарай).

Право Владислав Бухарев
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