На Сумщину вернулись спасатели из зоны АТО

Работать приходилось сложно, и спасатели трудились быстро и качественно, несмотря на капризы погоды, чтобы люди вновь смогли спокойно жить в собственных домах. В результате почти 90 домов авдеевчан было восстановлено.
Руководство Авдеевской военно-гражданской администрации искренне поблагодарило спасателей за профессионализм и полную отдачу, и вручило каждому бойцу Межрегионального центра быстрого реагирования грамоту.
Со слезами радости на глазах авдеевчане благодарили тех, кто каждый день помогает возродить их родной город. Тем, кто не жалея сил и здоровья, с первых часов помогает преодолеть последствия войны.
Но главной наградой для роменчан является восстановлены жилые дома и возвращение не только уюта в доме, но и веры в сердца местных жителей, их бросили на произвол судьбы, сообщается на сайте Центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Сумской области.
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