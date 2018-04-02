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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4189

На Сумщину вернулись спасатели из зоны АТО

К пункту постоянной дислокации вернулись 40 роменских спасателей, которые в течение 50 дней выполняли задачи по восстановлению разрушенных домов в г. Авдеевка Донецкой области, вплоть до линии соприкосновения.

Работать приходилось сложно, и спасатели трудились быстро и качественно, несмотря на капризы погоды, чтобы люди вновь смогли спокойно жить в собственных домах. В результате почти 90 домов авдеевчан было восстановлено.

Руководство Авдеевской военно-гражданской администрации искренне поблагодарило спасателей за профессионализм и полную отдачу, и вручило каждому бойцу Межрегионального центра быстрого реагирования грамоту.

Со слезами радости на глазах авдеевчане благодарили тех, кто каждый день помогает возродить их родной город. Тем, кто не жалея сил и здоровья, с первых часов помогает преодолеть последствия войны.

Но главной наградой для роменчан является восстановлены жилые дома и возвращение не только уюта в доме, но и веры в сердца местных жителей, их бросили на произвол судьбы, сообщается на сайте Центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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