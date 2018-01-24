Бурынчанин чуть не зарезал свою сожительницу

Сообщение о ножевом ранении в полицию поступило от 47-летней жительницы Бурыни. Она сообщила, что ее сожитель ударил ее ножом, и она нуждается в срочной помощи.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь. Медики госпитализировали женщину с ножевым проникающим ранением в область брюшной полости, а полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшей во время внезапно возникшей ссоры нанес ее 51-летний сожитель, который находился в доме.
«Выяснилось, что такие последствия имел семейный конфликт, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - По словам мужчины, недовольная жена, пытаясь доказать свою точку зрения, плеснула ему горячей водой в лицо, а он в ответ, взял первое, что попалось под руку - нож, которым и нанес ей тяжкое телесное повреждение».
Сегодня жизни заявительницы уже ничего не угрожает. Ее прооперировали, она находится на лечении. А вот в отношении ее сожителя следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», которое может стоить ему наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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