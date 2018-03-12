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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2274

На Сумщине уничтожено 6 боеприпасов времен войны, еще 4 - выявлено

17 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Белопольском, Недригайловском и Липоводолинском районах были проведены работы по обезвреживанию 4 артиллерийских и одного реактивного снарядов и противотанковой мины времен Второй мировой войны.

В частности, в пгт Липовая Долина трактористы местного агропредприятия во время проведения полевых работ на расстоянии 1 км от жилых домов наткнулись на предмет, похожий на боеприпас. Об этом работники сообщили главному инженеру, который уже проинформировал оперативные службы. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как реактивный снаряд времен Второй мировой войны. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день в Службу спасения «101» поступили информации об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы в Ахтырском, Тростянецком и Сумском районах. На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей, что при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающих о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
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