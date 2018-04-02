Пьяного водителя посадили на 4 года за смертельное ДТП Конотопский горрайонный суд Сумской области приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года обвиняемого по ч.2 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, 5 января 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял контроль над управлением авто и выехал за пределы проезжей части. Так как он «летел» на большой скорости, то не смог вовремя остановиться и столкнулся с бетонным ограждением. Автомобиль опрокинуло.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи, пишет Я и закон.