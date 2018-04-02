Пьяного водителя посадили на 4 года за смертельное ДТП

Согласно материалам дела, 5 января 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял контроль над управлением авто и выехал за пределы проезжей части. Так как он «летел» на большой скорости, то не смог вовремя остановиться и столкнулся с бетонным ограждением. Автомобиль опрокинуло.
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