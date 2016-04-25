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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51125

В Сумах придется больше платить за вывоз мусора

Сегодня, 18 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета в очередной раз рассматривали проект решения об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов в г. Сумы.

Несмотря на бурные и продолжительные обсуждения члены исполкома минимально необходимым числом голосов – 11 из 20 (присутствовали 15) утвердили новые нормы.

Общественные деятели, как и на предыдущем заседании, усомнились в правильности расчетов, ведь цифры, которые показывают мусорные перевозчики о фактически перевезенном мусоре и того количества отходов, что принял полигон, сильно расходятся – более, чем вдвое.

При рассмотрении вопроса было предложено утвердить временные нормы накопления, которые действовали бы до тех пор, пока специально созданная по поручению мэра комиссия не проведет все расчеты. Однако за это предложение проголосовали всего 5 членов исполкома (мэр и его замы воздержались). А вот за предложение советника мэра, многолетнего управделами исполкома Виктора Волонтырца голоса нашлись – в решение добавили еще один пункт: «Поручить департаменту инфраструктуры города заключить с ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» дополнительные соглашения в части определения и обустройства мест для сбора крупногабаритных и строительных отходов в частном секторе и вывоз таковых не менее двух раз в неделю». Он же ратовал за то, что люди практически не зматетят изменений, так как по его подсчетам, изменения будут не более 70 копеек в месяц на человека.

Теперь для многоквартирных жилых домов норма накопления твердых бытовых отходов составляет – 2,27 куб. м/год на одного человека, то есть более 6 литров в день; крупногабаритных – 0,23 куб. м/год на одного человека; ремонтных отходов – 0,078 куб. м/год на одного человека;

Для частного сектора норма ТБО составит – 1,92 куб. м/год на одного человека; остальные – такие же.

Экономика Норма накопления ТБО
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