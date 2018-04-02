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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0526

Сумские «студенты» сыграют в полуфинале со «Львовской политехникой»

Только в понедельник определились все участники «Финала четырех» чемпионата Украины по футзалу среди команд высших учебных заведений, который пройдет в харьковском дворце спорта «Локомотив» имени Г.Кирпы 23-24 апреля.

К ранее преодолевшим стадию плей-офф командам «СумДУ» и «ХНУ им.Каразина» присоединились «ИФКФВ НУФВСУ» из Ивано-Франковска и «НУ «Львовская политехника». По итогам жеребьевки были сформированы две полуфинальные пары.

23 апреля во второй полуфинальной встрече подопечные Сергея Песоцкого формально сыграют на выезде со «Львовской политехникой», а за еще одну путевку в финал, соответственно, сразятся «ХНУ им.Каразина» и «ИФКФВ НУФВСУ».

На следующий день команды, уступившие в полуфиналах, сыграют за третье место, а победители в очном поединке определят нового чемпиона Студлиги, сообщает пресс-служба ФК «СумДУ».

Спорт МФК СумДУ Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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