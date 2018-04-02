Сумские «студенты» сыграют в полуфинале со «Львовской политехникой»

К ранее преодолевшим стадию плей-офф командам «СумДУ» и «ХНУ им.Каразина» присоединились «ИФКФВ НУФВСУ» из Ивано-Франковска и «НУ «Львовская политехника». По итогам жеребьевки были сформированы две полуфинальные пары.
23 апреля во второй полуфинальной встрече подопечные Сергея Песоцкого формально сыграют на выезде со «Львовской политехникой», а за еще одну путевку в финал, соответственно, сразятся «ХНУ им.Каразина» и «ИФКФВ НУФВСУ».
На следующий день команды, уступившие в полуфиналах, сыграют за третье место, а победители в очном поединке определят нового чемпиона Студлиги, сообщает пресс-служба ФК «СумДУ».
10 апреля в Сумах прошел ответный матч чемпионата Украины по футзалу среди студентов между командами «СумДУ» и «Рятівник-ЧІПБ» (Черкассы)....
Во вторник, 10 апреля, команда Сумского государственного университета сыграет на паркете легкоатлетический манежа ответный матч раунда плей-офф чемпионата Украины по...
Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....
В Полтаве завершился чемпионат Украины по футзалу среди девушек U17....
В первом матче раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины подопечные Сергея Песоцкого со счетом 4:3 обыграли на выезде черкасский “Рятивнык-ЧИПБ”....