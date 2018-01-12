На Сумщине ищут лучшее предприятие по охране труда

По решению конкурсной комиссии 18 апреля 2018 года объявляется Всеукраинский смотр-конкурс на присвоение звания «Лучшее предприятие по охране труда» по результатам работы в 2017 году.
Срок подачи документов на участие в конкурсе - 20 рабочих дней с даты публикации объявления о начале конкурса на официальном сайте Гоструда.
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 01601, г. Киев, ул. Десятинная, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua, телефон для справок (044) 284 39 07.
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