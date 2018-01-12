На Сумщине ищут лучшее предприятие по охране труда С целью привлечения внимания работодателей и работников к вопросу создания надлежащих условий труда, содействие внедрению на предприятиях Украины современных методов управления охраной труда, по инициативе Государственной службы Украины по вопросам труда с 2017 года проводится Всеукраинский смотр-конкурс на присвоение звания «Лучшее предприятие по охране труда».

По решению конкурсной комиссии 18 апреля 2018 года объявляется Всеукраинский смотр-конкурс на присвоение звания «Лучшее предприятие по охране труда» по результатам работы в 2017 году.

Срок подачи документов на участие в конкурсе - 20 рабочих дней с даты публикации объявления о начале конкурса на официальном сайте Гоструда.

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 01601, г. Киев, ул. Десятинная, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua, телефон для справок (044) 284 39 07.