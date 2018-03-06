В Сумах прошел «Data Science Workshop»

В Сумы приехали признанные эксперты в области машинного обучения и искусственного интеллекта Виталий Радченко, Федор Наврузов и Евгений Терпиль.
Участники воркшопа получили возможность создать собственные модели прогнозирования и применили на практике современные методы для решения прикладных задач машинного обучения, такие, как Regression, Random Forest, Bagging, Xgboost, Lightgbm и другие.
Организовали мероприятие факультет электроники и информационных технологий СумГУ и компания MindK Поддержали мероприятие РНОО "Центр социального партнерства", PortaOne, Brocoders, Ощадбанк и Netcracker.
13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day)...
За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожар в студенческом общежитии - 40 человек выведены из опасной зоны на улицу....
Футзальная команда «СумГУ International» - победитель всеукраинских соревнований....
Сумской государственный университет попал в тысячу лучших вузов мира....
Одиннадцатиклассница школы № 10 Юлия Супрун во второй раз одержала победу в национальном этапе конкурса «Intel-Техно Украина 2017-2018»....