В Сумах прошел «Data Science Workshop» 12-15 апреля в конгресс-центре Сумcького государственного университета прошел «Data Science Workshop».

В Сумы приехали признанные эксперты в области машинного обучения и искусственного интеллекта Виталий Радченко, Федор Наврузов и Евгений Терпиль.

Участники воркшопа получили возможность создать собственные модели прогнозирования и применили на практике современные методы для решения прикладных задач машинного обучения, такие, как Regression, Random Forest, Bagging, Xgboost, Lightgbm и другие.

Организовали мероприятие факультет электроники и информационных технологий СумГУ и компания MindK Поддержали мероприятие РНОО "Центр социального партнерства", PortaOne, Brocoders, Ощадбанк и Netcracker.