Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13192

В Сумах прошел «Data Science Workshop»

12-15 апреля в конгресс-центре Сумcького государственного университета прошел «Data Science Workshop».

В Сумы приехали признанные эксперты в области машинного обучения и искусственного интеллекта Виталий Радченко, Федор Наврузов и Евгений Терпиль.

Участники воркшопа получили возможность создать собственные модели прогнозирования и применили на практике современные методы для решения прикладных задач машинного обучения, такие, как Regression, Random Forest, Bagging, Xgboost, Lightgbm и другие.

Организовали мероприятие факультет электроники и информационных технологий СумГУ и компания MindK Поддержали мероприятие РНОО "Центр социального партнерства", PortaOne, Brocoders, Ощадбанк и Netcracker.

Общество Наука СумГУ
view counter

По тематике

Сегодня 17:00

В СумГУ прошел День корейской культуры

13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day)...

27.03.2018 10:07

Вечером общежитие СумГУ горело еще раз

За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожар в студенческом общежитии - 40 человек выведены из опасной зоны на улицу....

Студенты-иностранцы СумГУ выиграли столичный турнир
22.03.2018 12:30

Студенты-иностранцы СумГУ выиграли столичный турнир

Футзальная команда «СумГУ International» - победитель всеукраинских соревнований....

07.03.2018 09:10

Сумской вуз попал в ТОП-1000 университетов мира

Сумской государственный университет попал в тысячу лучших вузов мира....

Школьница из Сум победила в конкурсе «Intel-Техно Украина 2017-2018»
06.03.2018 08:45

Школьница из Сум победила в конкурсе «Intel-Техно Украина 2017-2018»

Одиннадцатиклассница школы № 10 Юлия Супрун во второй раз одержала победу в национальном этапе конкурса «Intel-Техно Украина 2017-2018»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.