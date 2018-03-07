Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13378

В СумГУ намечается наплыв турецких студентов

В СумГУ состоялись переговоры с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине.

17 апреля в Сумском государственном университете ректор Анатолий Васильев встретился с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине доц., др. Экрем Калан. Во встрече также приняли участие первый проректор Василий Карпуша и директор Департамента международного образования СумГУ Николай Божко.

Представитель посольства, который впервые побывал в Сумах, очень положительно отозвался о «небольшом, очень компактном и красивом городе», а также о Сумском государственном университете. По его словам, университет является успешным благодаря слаженной работе руководства и всей команды вуза. «Я выражаю вам искреннюю благодарность за те условия, которые вы создаёте для обучения и проживания иностранных студентов. Они действительно находятся в безопасности, и мы сегодня увидели это своими глазами».

Ректор СумГУ Анатолий Васильев подчеркнул прозрачность работы по привлечению иностранных студентов к обучению. Также он отметил многоплановое сотрудничество, его налаживание и расширение, акцентируя внимание на приоритетном направлении деятельности – науке.

Представитель Посольства ознакомился с материально-технической базой университета. Участники встречи в этот день обсудили дальнейшее механизм сотрудничества и достигли договоренностей по формированию контингента турецких студентов в СумГУ.

Общество Студенты СумГУ Турция
view counter

По тематике

Вчера 17:00

В СумГУ прошел День корейской культуры

13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day)...

В Сумах прошел «Data Science Workshop»
Вчера 16:13

В Сумах прошел «Data Science Workshop»

12-15 апреля в конгресс-центре Сумcького государственного университета прошел «Data Science Workshop»....

27.03.2018 10:07

Вечером общежитие СумГУ горело еще раз

За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожар в студенческом общежитии - 40 человек выведены из опасной зоны на улицу....

Студенты-иностранцы СумГУ выиграли столичный турнир
22.03.2018 12:30

Студенты-иностранцы СумГУ выиграли столичный турнир

Футзальная команда «СумГУ International» - победитель всеукраинских соревнований....

07.03.2018 09:10

Сумской вуз попал в ТОП-1000 университетов мира

Сумской государственный университет попал в тысячу лучших вузов мира....

Новости

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома
Сегодня 14:02
Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому
Сегодня 13:46
На Сумщине провели кросс в память о Владимире Куце
Сегодня 13:29
Суд отказал мэру Сум в удовлетворении ходатайства об отводе судьи
Сегодня 13:08
В Сумах за сутки полиция раскрыла десять краж
Сегодня 12:59
«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины
Сегодня 12:39
Незадекларированные рюмки задержали таможенники Сумщины
Сегодня 12:04
В Сумах дали 7 лет за решеткой неудачливому грабителю банка
Сегодня 11:48
Сумские спасатели требуют через суд остановить работу ТРЦ «Универмаг «Киев»
Сегодня 11:41
В пункте пропуска «Бачевск» разоружили украинца
Сегодня 11:01
Сумской вольник привез «серебро» из Львова
Сегодня 10:32
Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 10:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.