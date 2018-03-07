В СумГУ намечается наплыв турецких студентов В СумГУ состоялись переговоры с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине.

17 апреля в Сумском государственном университете ректор Анатолий Васильев встретился с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине доц., др. Экрем Калан. Во встрече также приняли участие первый проректор Василий Карпуша и директор Департамента международного образования СумГУ Николай Божко.

Представитель посольства, который впервые побывал в Сумах, очень положительно отозвался о «небольшом, очень компактном и красивом городе», а также о Сумском государственном университете. По его словам, университет является успешным благодаря слаженной работе руководства и всей команды вуза. «Я выражаю вам искреннюю благодарность за те условия, которые вы создаёте для обучения и проживания иностранных студентов. Они действительно находятся в безопасности, и мы сегодня увидели это своими глазами».

Ректор СумГУ Анатолий Васильев подчеркнул прозрачность работы по привлечению иностранных студентов к обучению. Также он отметил многоплановое сотрудничество, его налаживание и расширение, акцентируя внимание на приоритетном направлении деятельности – науке.

Представитель Посольства ознакомился с материально-технической базой университета. Участники встречи в этот день обсудили дальнейшее механизм сотрудничества и достигли договоренностей по формированию контингента турецких студентов в СумГУ.