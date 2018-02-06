В СумГУ прошел День корейской культуры

В программе мероприятия были представлены интересная презентация об истории и культуре Кореи, каллиграфия, маски, песни, корейский язык, игры, оригами и танцы. К участию в мероприятии присоединились как студенты университета, так и школьники из 12, 6, 18, 7 школ города.
Открыл мероприятие первый заместитель и специальный лектор Международного института развития интеллекта Виктор Ан (Ahn Seungwoo).Он рассказал о стремительном развитии Кореи, возможности создавать новые проекты, формировании инновационного мышления у школьников и студентов, а также отметил, что сейчас в Украине существуют большие возможности по формированию будущих лидеров с твердой гражданской позицией и мировоззрением, основной принцип которого – «Жизнь ради других ».Волонтер из Кореи Джиин и Александра (студентка киевского вуза) дополнили презентацию лектора интересной информацией из жизни корейского народа: научили присутствующих танцу «Детеныш акулы», рассказали о корейских праздничных масках и дали возможность всем присутствующим раскрасить маски собственноручно на ранее приготовленных макетах. Также познакомили присутствующих с корейской каллиграфией и народными играми.
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