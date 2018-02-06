Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00139

В СумГУ прошел День корейской культуры

13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day) с участием волонтеров из Южной Кореи.

В программе мероприятия были представлены интересная презентация об истории и культуре Кореи, каллиграфия, маски, песни, корейский язык, игры, оригами и танцы.  К участию в мероприятии присоединились как студенты университета, так и школьники из 12, 6, 18, 7 школ города.

Открыл мероприятие первый заместитель и специальный лектор Международного института развития интеллекта Виктор Ан (Ahn Seungwoo).Он рассказал о стремительном развитии Кореи, возможности создавать новые проекты, формировании инновационного мышления у школьников и студентов, а также отметил, что сейчас в Украине существуют большие возможности по формированию будущих лидеров с твердой гражданской позицией и мировоззрением, основной принцип которого – «Жизнь ради других ».Волонтер из Кореи Джиин и Александра (студентка киевского вуза) дополнили презентацию лектора интересной информацией из жизни корейского народа: научили присутствующих танцу «Детеныш акулы», рассказали о корейских праздничных масках и дали возможность всем присутствующим раскрасить маски собственноручно на ранее приготовленных макетах. Также познакомили присутствующих с корейской каллиграфией и народными играми.

Общество Корея СумГУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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