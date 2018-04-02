До уваги споживачів послуг ТОВ «Сумитеплоенерго»! ТОВ «Сумитеплоенерго» нагадує споживачам про необхідність укладення договору про надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Відповідно до ст. 24 Закону України "Про теплопостачання" та п. З ст. 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" одним з основних обов’язків споживача є – укладення договору з теплопостачальною організацією.

Відповідно до п. 3 ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом, а згідно п. п. 1, 5 ч. 3 ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» встановлено обов’язок споживача укласти договір про надання житлово-комунальної послуги, підготовлений виконавцем на основі типового та оплачувати послуги у встановлений договором строк.

Обов’язок, а не право споживача послуг укласти договір на надання житлово-комунальних послуг та оплачувати їх передбачено п. 7 «Правил користування приміщеннями житлових будинків», затверджених ПКМУ від 01.10.1992 р. № 572 «Про механізм впровадження ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» з наступними змінами.

Пунктами 1, 5 ч. 3 ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» встановлено обов’язок споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового та оплачувати послуги у строк, визначений договором.

Відповідно до змісту ст. 627 ЦК України свобода договорів не є безмежною і у випадках передбачених актами цивільного законодавства, особа зобов’язана укласти відповідний договір. Таким випадок зокрема передбачено п.1 ч3 ст. 20 Закону України « Про житлово-комунальні послуги» відповідно до якого споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг підготовлений виконавцем на основі типового договору.

Відповідно до ст. 316 ЦК України право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Ст. 317 ЦК України визначено зміст права власності, а саме: власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна. Ч. 4 ст. 319 ЦК України чітко встановлює: власність зобов’язує, а згідно ст. 322 ЦК України на власника покладено тягар утримання майна: власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Дана стаття зобов’язує власника нести всі витрати, пов’язані з утриманням належного йому майна. До таких витрат належать витрати, пов’язані зі зберіганням майна, його ремонтом, забезпеченням збереження його властивостей тощо.

Так, відповідно до ст. 151 ЖК України, громадяни, які мають в приватній власності жилий будинок (квартиру), зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в порядку прибудинкову територію, а відповідно до ч. 3 ст. 163 ЖК України власник зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

Відповідно до ст. 11 ЦК України цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Споживачам які на разі не уклали договір, необхідно звернутись до ТОВ«Сумитеплоенерго» для його укладення, або самостійно роздрукувати 2 примірники з сайту http://teplo.sumy.ua/, належним чином заповнити їх та надати на адресу підприємства для підписання та скріплення печаткою.

Додатково звертаємо увагу споживачів, які мають заборгованість, в разі наявності боргу у споживача, ТОВ «Сумитеплоенерго вимушене звертатись до суду для примусового стягнення.

З метою уникнення стягнення заборгованості в примусовому порядку, ТОВ «Сумитеплоенерго» рекомендує споживачам, які мають борг, терміново його сплатити.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7 телефони для довідок : 70-19-00, 050-407-05-68, 067-546-37-82.

З повагою, адміністрація ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»