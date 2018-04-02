Сумской студент стал чемпионом Англии

Команда из Манчестера выиграла чемпионат Англии за 5 туров до завершения турнира. Студент Института физкультуры СумГПУ Александр Зинченко успел провести в сезоне 2017/2018 12 матчей за «небесно-голубых», что дало возможность считать его также обладателем чемпионского звания.
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