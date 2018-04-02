В Сумах перекроют 20 лет Победы Такое решение принял исполнительный комитет Сумского горсовета 18 апреля.

Это связано с подготовительными работами к будущему капитальному ремонту дороги.

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, вопрос был проработан совместно с управлением патрульной полиции в Сумской области. Ограничение движение планируется осуществить на участке дороги от ул. Героев Небесной сотни до переулка Гражданского.

По его словам, на время ремонта дороги в городе будет установлено около 38 дорожных знаков и 6 информационных щитов для перенаправления движения.

О конкретной дате перекрытия в решении не говорится, поскольку нужно время на изготовление знаков и щитов. Кроме того, как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, только 27 апреля на сессии облсовета депутаты должны принять решение о выделении субвенции на ремонт дорог.