Сумской вольник привез «серебро» из Львова 13-14 апреля во Львове состоялся VI Международный юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти МСМК Игоря Первачука.

В турнире приняли участие юные борцы со всех областей Украины, а также команды Венгрии, Белоруссии и Италии.

Серебряным призёром стал сумчанин Вадим Пономаренко (весовая категория до 68 кг). В борьбе за «бронзу» Максим Козырь (41 кг) по баллам уступил борцу из Венгрии. Подготовил спортсменов тренер Сергей Скварча.