Сумской вольник привез «серебро» из Львова

В турнире приняли участие юные борцы со всех областей Украины, а также команды Венгрии, Белоруссии и Италии.
Серебряным призёром стал сумчанин Вадим Пономаренко (весовая категория до 68 кг). В борьбе за «бронзу» Максим Козырь (41 кг) по баллам уступил борцу из Венгрии. Подготовил спортсменов тренер Сергей Скварча.
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