Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:34231

«Нефтяник» крупно проиграл в Чернигове

«Десна» не испытывала проблем в матче с ахтырским «Нефтяником».

Сегодня, 18 апреля, в Чернигове прошел матч 28-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге между местной «Десной» и ахтырским «Нефтяником-Укрнефть».

«Десна» начала забивать уже с третей минуты: мяч отскочил к линии штрафной, откуда Артем Фаворов в касание пробил в цель. В середине тайма вопросы по интриге в паре были сняты окончательно: Сачко жестко срезал в своей штрафной Картушова, получил за это красную еще и пенальти, который реализовал на этот раз Фаворов-старший. Избиение продолжилось после перерыва, вновь в эпицентре событий был Артем Фаворов. В третьем голе ему ассистировал Безбородько, а во время четвертого результативного удара уже он сделал результативный пас на Дениса. «Нефтяники» на это смогли ответить только голом Суханова с правого края штрафной по диагонали в дальний нижний угол.

«Нефтяник» остается на предпоследнем месте и теперь встретится дома с «Балканами», пишет ua-football.com.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
view counter

По тематике

Сегодня 20:11

«Сумы» минимально уступили в Горишних Плавнях

ПФК «Сумы» потерпел второе поражение в 2018 году, уступив в Горишних Плавнях «Горняку-Спорт»....

Сумской студент стал чемпионом Англии
Сегодня 16:59

Сумской студент стал чемпионом Англии

Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко выиграл английскую Премьер-лигу в составе «Манчествер Сити»....

Вчера 11:16

«Агробизнес» обогнал «Викторию» в аматорском чемпионате Украины

На выходных возобновились игры чемпионата Украины по футболу серди аматоров....

Сумчане продолжают участвовать во Всеукраинской футбольной лиге участников АТО
16.04.2018 09:18

Сумчане продолжают участвовать во Всеукраинской футбольной лиге участников АТО

14 апреля в Сумах на стадионе Футбольного центра «Барса» состоялся очередной поединок Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО....

15.04.2018 08:31

«Сумы» продолжают побеждать (видео)

14 апреля ПФК «Сумы» наконец-то провел первый домашний матч весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге в Сумах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.