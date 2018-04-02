«Нефтяник» крупно проиграл в Чернигове «Десна» не испытывала проблем в матче с ахтырским «Нефтяником».

Сегодня, 18 апреля, в Чернигове прошел матч 28-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге между местной «Десной» и ахтырским «Нефтяником-Укрнефть».

«Десна» начала забивать уже с третей минуты: мяч отскочил к линии штрафной, откуда Артем Фаворов в касание пробил в цель. В середине тайма вопросы по интриге в паре были сняты окончательно: Сачко жестко срезал в своей штрафной Картушова, получил за это красную еще и пенальти, который реализовал на этот раз Фаворов-старший. Избиение продолжилось после перерыва, вновь в эпицентре событий был Артем Фаворов. В третьем голе ему ассистировал Безбородько, а во время четвертого результативного удара уже он сделал результативный пас на Дениса. «Нефтяники» на это смогли ответить только голом Суханова с правого края штрафной по диагонали в дальний нижний угол.

«Нефтяник» остается на предпоследнем месте и теперь встретится дома с «Балканами», пишет ua-football.com.