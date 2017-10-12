Универмаг «Киев» начал разрушаться? Появилась информация о проседании универмага «Киев».

Сумчанин Андрей Пархоменко, пообщавшись с работниками концерна «NICMAS» (который имеет отношение к универмагу), узнал, что конструкция пристройки у универмагу «Киев» уже сейчас просела. Об этом он написал в Фейсбуке, призывая пользователей соцсети делиться информацией по этому поводу:

«Друзья, хотел узнать, может кто тоже в курсе. На днях общался с сотрудниками «Укрросметалла» (тот что сейчас «Никмас»). Там вот они рассказали малоприятные вещи - якобы пристройка к универмагу «Киев» не выдержала напряжения и просела, работы там приостановлены – думают, что делать дальше. Зарплату работникам «Никмаса» не платят уже третий месяц... Вот такие нехорошие дела. Если есть у кого-то больше информации о судьбе этого здания и финансовых дел на «Никмасе» - поделитесь. Ведь предприятие крупное, хотя и вряд ли много налогов платит в горказну».

Напомним, ГАСК проиграл в первой инстанции суд о запрете незаконной реконструкции. Сейчас дело рассматривает апелляция.