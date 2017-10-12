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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53506

Универмаг «Киев» начал разрушаться?

Появилась информация о проседании универмага «Киев».

Сумчанин Андрей Пархоменко, пообщавшись с работниками концерна «NICMAS» (который имеет отношение к универмагу), узнал, что конструкция пристройки у универмагу «Киев» уже сейчас просела. Об этом он написал в Фейсбуке, призывая пользователей соцсети делиться информацией по этому поводу:

«Друзья, хотел узнать, может кто тоже в курсе. На днях общался с сотрудниками «Укрросметалла» (тот что сейчас «Никмас»). Там вот они рассказали малоприятные вещи - якобы пристройка к универмагу «Киев» не выдержала напряжения и просела, работы там приостановлены – думают, что делать дальше. Зарплату работникам «Никмаса» не платят уже третий месяц... Вот такие нехорошие дела. Если есть у кого-то больше информации о судьбе этого здания и финансовых дел на «Никмасе» - поделитесь. Ведь предприятие крупное, хотя и вряд ли много налогов платит в горказну».

Напомним, ГАСК проиграл в первой инстанции суд о запрете незаконной реконструкции. Сейчас дело рассматривает апелляция.

Право Универмаг «Киев»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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