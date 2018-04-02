Россиянин пытался подкупить сумских пограничников 18 апреля в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

При осуществлении оформления поезда сообщением «Москва - Кишинев» пограничный наряд обнаружил гражданина России, который при проведении пограничного контроля не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины.

Чтобы все же попасть на территорию Украины, мужчина решил подкупить пограничников, вложив в свой паспортный документ в качестве взятки денежные средства в сумме 500 российских рублей.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.