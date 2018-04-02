В пункте пропуска «Бачевск» разоружили украинца Сегодня утром в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили травматический пистолет с патронами.

Осматривая рейсовый автобус марки «Неоплан», который следовал из Одессы в Москву, пограничный наряд с помощью служебной собаки в рюкзаке, который находился в багажном отделении транспортного средства, обнаружил травматично-газовый пистолет марки «RETAY» и 24 патрона к нему калибра 9 мм.

Владельцем оружия оказался пассажир автобуса, 59-летний гражданин Украины.

Сейчас пистолет и патроны у мужчины изъято. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.