В пункте пропуска «Бачевск» разоружили украинца

Осматривая рейсовый автобус марки «Неоплан», который следовал из Одессы в Москву, пограничный наряд с помощью служебной собаки в рюкзаке, который находился в багажном отделении транспортного средства, обнаружил травматично-газовый пистолет марки «RETAY» и 24 патрона к нему калибра 9 мм.
Владельцем оружия оказался пассажир автобуса, 59-летний гражданин Украины.
Сейчас пистолет и патроны у мужчины изъято. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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