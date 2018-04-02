Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39105

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины

18 апреля в Сумах на поле ФЦ «Барса» «Виктория» из Николаевки в ответном матче ¼ финала принимала запорожский «Металлург».

После минимального поражения на выезде неделю назад, вице-чемпиону Сумщины нужна была поебда с разницей в два мяча.

Команда Артема Радионова смогла продемонстрировать быстрый и результативный футбол всеукраинского уровня. Уже на 9 минуте после нескольких массированных атак Максим Ганжа головой открыл счет. Попытки «Металлурга» отыграться потерпели неудачу. Впрочем «Виктория» постоянно создавала голевые моменты, но до реализации так и не доходило.

Во втором тайме «Металлург» провел несколько опасных атак, впрочем, наши ворота спасли защитники и вратарь. В контратаке на 53 минуте, как это ни прискорбно, наши не забили в пустые ворота. Но на 71 - Иван Борисенко ставит точку в этом противостоянии - 2:0.

«Виктория» выходит в полуфинал Кубка Украины по футболу среди любительских команд. Наш соперник - «ВПК Агро» из Днепропетровской области.

По предварительной информации, матчи полуфинала состоятся 2 и 9 мая.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
view counter

По тематике

Вчера 20:34

«Нефтяник» крупно проиграл в Чернигове

«Десна» не испытывала проблем в матче с ахтырским «Нефтяником»....

Вчера 20:11

«Сумы» минимально уступили в Горишних Плавнях

ПФК «Сумы» потерпел второе поражение в 2018 году, уступив в Горишних Плавнях «Горняку-Спорт»....

Сумской студент стал чемпионом Англии
Вчера 16:59

Сумской студент стал чемпионом Англии

Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко выиграл английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити»....

17.04.2018 11:16

«Агробизнес» обогнал «Викторию» в аматорском чемпионате Украины

На выходных возобновились игры чемпионата Украины по футболу серди аматоров....

Сумчане продолжают участвовать во Всеукраинской футбольной лиге участников АТО
16.04.2018 09:18

Сумчане продолжают участвовать во Всеукраинской футбольной лиге участников АТО

14 апреля в Сумах на стадионе Футбольного центра «Барса» состоялся очередной поединок Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО....

Новости

Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому
Сегодня 13:46
На Сумщине провели кросс в память о Владимире Куце
Сегодня 13:29
Суд отказал мэру Сум в удовлетворении ходатайства об отводе судьи
Сегодня 13:08
В Сумах за сутки полиция раскрыла десять краж
Сегодня 12:59
«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины
Сегодня 12:39
Незадекларированные рюмки задержали таможенники Сумщины
Сегодня 12:04
В Сумах дали 7 лет за решеткой неудачливому грабителю банка
Сегодня 11:48
Сумские спасатели требуют через суд остановить работу ТРЦ «Универмаг «Киев»
Сегодня 11:41
В пункте пропуска «Бачевск» разоружили украинца
Сегодня 11:01
Сумской вольник привез «серебро» из Львова
Сегодня 10:32
Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 10:20
Универмаг «Киев» начал разрушаться?
Сегодня 09:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.