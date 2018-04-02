«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины 18 апреля в Сумах на поле ФЦ «Барса» «Виктория» из Николаевки в ответном матче ¼ финала принимала запорожский «Металлург».

После минимального поражения на выезде неделю назад, вице-чемпиону Сумщины нужна была поебда с разницей в два мяча.

Команда Артема Радионова смогла продемонстрировать быстрый и результативный футбол всеукраинского уровня. Уже на 9 минуте после нескольких массированных атак Максим Ганжа головой открыл счет. Попытки «Металлурга» отыграться потерпели неудачу. Впрочем «Виктория» постоянно создавала голевые моменты, но до реализации так и не доходило.

Во втором тайме «Металлург» провел несколько опасных атак, впрочем, наши ворота спасли защитники и вратарь. В контратаке на 53 минуте, как это ни прискорбно, наши не забили в пустые ворота. Но на 71 - Иван Борисенко ставит точку в этом противостоянии - 2:0.

«Виктория» выходит в полуфинал Кубка Украины по футболу среди любительских команд. Наш соперник - «ВПК Агро» из Днепропетровской области.

По предварительной информации, матчи полуфинала состоятся 2 и 9 мая.