В Сумах дали 7 лет за решеткой неудачливому грабителю банка Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 25-летнего одессита, который совершил разбойное нападение на отделение банковского учреждения.

В марте 2015 года около 8:00 утра юноша приехал из Одессы в г. Сумы. На железнодорожном вокзале он увидел объявление одного из частных обществ о предоставлении денежного займа в кратчайшие сроки. Запомнив адреса двух отделений, одессит на такси отправился по одной из них. Прибыв на место, попросил водителя подождать несколько минут. Он зашел в отделение сразу после открытия, поэтому кроме него и сотрудницы никого не было. Злоумышленник достал нож и, угрожая его применением, потребовал отдать ему все деньги. Женщина не растерялась, схватила стул и начала защищаться. Нападавший скрылся.

Неудачная попытка не остановила молодого человека. Ему срочно нужны были деньги. На такси он доехал в другое отделение. Там нападающий действовал по аналогичной схеме, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего ему пришлось снова бежать. Рассчитавшись с таксистом мобильным телефоном, юноша подыскивал другие варианты легкой наживы, однако воплотить в жизнь задуманное ему не удалось, так как был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, приговором суда одессит осужден по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.