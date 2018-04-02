Незадекларированные рюмки задержали таможенники Сумщины

Транспортное средство перемещал груз «Водка в стеклянных бутылках» в режиме «экспорт 10АА» с территории Украины в Республику Азербайджан.
Во время проведения таможенного контроля, в полуприцепе среди задекларированного товара «Водка в стеклянных бутылках», было обнаружено не указанный в таможенной декларации товар «Рюмка из стекла» общим количеством 864 штуки.
Таким образом, гражданин Украины нарушил ст.472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», сообщает главное управление ГФС в Сумской области.
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