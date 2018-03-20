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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине провели кросс в память о Владимире Куце

18 апреля в с. Алексино Тростянецкого района прошли областные соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти двукратного олимпийского чемпиона Владимира Куца.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 6 районов области. Соревновались на дистанциях от 500 м до 6 км.

На 6-километровой дистанции победу одержал Константин Тельнов из Кролевца – 20:35. Выторым стал Виталий Меренков из Лебедина – 22:02, третьим – Михаил Сизон из Сум – 22:51.

Среди девушек 2005-2007 г.р. лучшей стала Елизавета Стожок из Кролевца – 1:41,1, второй была Дарья Гуржий из Конотопа – 1:45,5, третьей – Вероника Щербань из Ромен – 1:46,5. Среди юношей 2005-2007 г.р. первенствовал Никита Маслюк из Ахтырки – 1:37,3, второй – Никита Костецкий из Ромен – 1:37,5, третий – Станислав Дряпко из Кролевца – 1:37,8.

На километровой дистанции среди девушек 2003-2004 г.р. первое место заняла Владислава Гущина из Ахтырки – 3:37,3, второе – Карина Сидоренко из Ромен – 3:39,1, третье – Анжелика Кривоколиско – 3:40,7. У юношей лучшим был Дмитрий Богославец из Ромен – 3:02,9, вторым – Денис Неровня из Кролевца – 3:06,2, третьим – Никита Ступак из Сум – 3:07,7.

Также на километровой дистанции бегали девушки 2001-2002 г.р. Лучшей стала Анна Аллахвердиева из Конотопа – 3:38,3, второй – Александра Хорошун из Сум – 3:42,6, третьей – Татьяна Некроенко из Ромен – 3:46,9. У юношей 2001-2002 г.р. на 3 км первенствовал Сергей Птащенко из Сум – 11:01,6, второй – Александр Прудников из Конотопа – 11:10,9, третий – Роман Птащенко из Сум – 11:31,5.

Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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