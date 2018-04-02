В Сумах за сутки полиция раскрыла десять краж За последние сутки в Сумской отдел полиции поступило 13 сообщений о кражах, из которых 10 сразу было раскрыто.

Всего же, с начала года на Сумщине произошло 840 краж, из которых 562 раскрыто.

Вчера работники полиции задержали 29-летнего жителя областного центра, который, находясь в гостях у своего 20-летнего товарища, после общего употребления спиртных напитков украл из чужого жилища ноутбук.

В тот же день правоохранители города Сумы раскрыли еще одно подобное преступление, лишь с той разницей, что 21-летний житель села Шкуратовка, находясь в гостях у своего знакомого в областном центре, после совместного распития спиртных напитков украл у него дорогой мобильный телефон.

Еще один мужчина, 24-летний житель Недригайловского района, арендовав для проживания комнату в квартире 62-летней сумчанки, тайно похитил у нее банковскую карточку и снял деньги в сумме 14336 гривен.

Оперативники полиции, отреагировав на заявление о краже из одного из магазинов бытовой химии и косметики, прибыли на место, и просмотра изображений с камер видеонаблюдения, заметили, как одна из посетительниц, берет с полок и прячет в личных вещах товар. Таким образом, злоумышленнице удалось вынести из магазина товара на сумму 4225 гривен. Проведя ряд необходимых розыскных мероприятий, правоохранители установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя сумчанка.

Вчера в Сумах работники криминальной полиции задержали 32-летнего жителя областного центра, по подозрению в совершении краж из гаражей. Установлено, что в течение последнего месяца этот гражданин совершил как минимум три кражи изделий из металла, автозапчастей и электроинструмента, проникая внутрь помещений, предварительно разбирая кладку кирпичных стен.

Вчера же сыщики оперативно раскрыли и кражу денежных средств из ящика для пожертвований, в одной из церквей областного центра. Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый житель города Сумы.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.