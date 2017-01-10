На Сумщине две женщины пытаются доказать, что имеют детей от депутата облсовета (видео) Две женщины одновременно обратились в суд с заявлением, что депутат облсовета не хочет признавать своих двух внебрачных детей.

Они требуют установления факта отцовства и начисления алиментов. Одна из женщин даже записала видеообращение и разместила его в соцсетях. Распутывать драму будет суд, сообщается в сюжете ТСН.