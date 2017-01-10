На Сумщине две женщины пытаются доказать, что имеют детей от депутата облсовета (видео)

Они требуют установления факта отцовства и начисления алиментов. Одна из женщин даже записала видеообращение и разместила его в соцсетях. Распутывать драму будет суд, сообщается в сюжете ТСН.
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Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит заседание сессии Сумского облсовета....
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, причастное к похищению в г. Конотоп общественного активиста....
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