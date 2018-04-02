Суд отказал мэру Сум в удовлетворении ходатайства об отводе судьи

Таким образом, дело остаётся на рассмотрении у судьи Климашевской. Слушание по сути продолжится 24 апреля в 14.00. В этот день должны приступить к допросу свидетелей, пишет 0542.ua.
Напомним: в протоколах об административных правонарушениях, составленных по ч.1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, идет речь о том, что во время голосования 22 февраля 2017 на заседании ХХ сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования, городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершение действий при наличии такого конфликта.
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