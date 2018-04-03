Ахтырчанин сдал в полицию найденное ружье Оружие гражданин нашел случайно, возвращаясь из леса, возле окружной дороги. Зная о проведении месячника добровольной сдачи оружия, принес «находку» в полицию.

К участковому офицеру Ахтырского отдела полиции обратился местный 58-летний мужчина с заявлением о добровольной сдаче охотничьего ружья. Он рассказал: находясь у лесного массива, находящегося возле окружной дороги, случайно наткнулся на металлический предмет, который при ближайшем осмотре оказался ружьем. Зная, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, он, как законопослушный гражданин, пришел в отдел полиции и принес «находку».

Специалисты выяснили, что найденное оружие - гладкоствольное охотничье ружье марки «ТОЗ» -34ЕР, 12 калибра. Полицейские изъяли его и направили на экспертное исследование.

«В действиях гражданина не усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.190 КУоАП, так как оружие он, не мешкая, сдал добровольно, - комментирует начальник Ахтырского ОП ГУНП в Сумской области Руслан Кладько. - Теперь, если экспертиза подтвердит, что оружие не является орудием преступления и не найдется предыдущий владелец, мужчина сможет оформить документы на право владения ним и пользование».