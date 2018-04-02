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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4665

Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому

Мэр Сум Александр Лысенко сегодня утром встретился с прославленной биатлонисткой, Почетным гражданином города Витой Семеренко и ее тренером Григорием Шамраем.

Во время разговора глава города поинтересуйся состоянием строительства спортсменками и их тренером собственных домов на земельных участках, предоставленных громадой.

Вита Семеренко и Григорий Шамрай поблагодарили руководство города и всех сумчан за поддержку и обратились к городскому голове с просьбой оказать содействие в обустройстве дороги на Веретеновке, где они строятся.

Александр Лысенко пообещал, что в ближайшее время на место выедет комиссия, которая изучит ситуацию, а потом будут приняты необходимые меры.

Пользуясь случаем, Вита Семеренко пригласила мэра на новоселье.

Общество Александр Лысенко Вита Семеренко Дорога
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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