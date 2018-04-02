Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому Мэр Сум Александр Лысенко сегодня утром встретился с прославленной биатлонисткой, Почетным гражданином города Витой Семеренко и ее тренером Григорием Шамраем.

Во время разговора глава города поинтересуйся состоянием строительства спортсменками и их тренером собственных домов на земельных участках, предоставленных громадой.

Вита Семеренко и Григорий Шамрай поблагодарили руководство города и всех сумчан за поддержку и обратились к городскому голове с просьбой оказать содействие в обустройстве дороги на Веретеновке, где они строятся.

Александр Лысенко пообещал, что в ближайшее время на место выедет комиссия, которая изучит ситуацию, а потом будут приняты необходимые меры.

Пользуясь случаем, Вита Семеренко пригласила мэра на новоселье.