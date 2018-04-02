Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому

Во время разговора глава города поинтересуйся состоянием строительства спортсменками и их тренером собственных домов на земельных участках, предоставленных громадой.
Вита Семеренко и Григорий Шамрай поблагодарили руководство города и всех сумчан за поддержку и обратились к городскому голове с просьбой оказать содействие в обустройстве дороги на Веретеновке, где они строятся.
Александр Лысенко пообещал, что в ближайшее время на место выедет комиссия, которая изучит ситуацию, а потом будут приняты необходимые меры.
Пользуясь случаем, Вита Семеренко пригласила мэра на новоселье.
Рассмотрев в Заречном районном суде ходатайство городского головы г. Сумы Александра Лысенко об отводе судьи, суд принял решение отказать в...
Мэр Сум Александр Лысенко 17 апреля пришел-таки в Заречный районный суд г. Сумы, где его ждали с конца февраля по...
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