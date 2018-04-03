Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02189

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома

Укрощая пожары в хозяйственных сооружениях пожарные спасли от уничтожения два жилых дома, в том числе один многоквартирный.

18 апреля в 15:30 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании деревянного сооружения - погребника в с. Никитовка Ямпольского района. На место вызова прибыло дежурное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста из соседнего пгт Свеса. Как было установлено, огонь перекинулся с погребника на стену расположенного рядом жилого дома. Поскольку здание было деревянное, возникла угроза его полного уничтожения. В 15:54 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, в 16:45 пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено погребник и повреждена стена дома на площади около 15 кв.м. По предварительным данным, хозяйка сжигала сухую растительность во дворе и оставила пламя без присмотра.

Другой пожар произошел в г. Ахтырка. В 17:59 спасатели получили информацию о возгорании деревянной хозяйственной постройки на ул. Левченко. На тушение привлекли дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. Осложняла ситуацию засоренность горючими материалами в сарае и вблизи него, также порывами ветра огонь успел перекинуться на перекрытия расположенной рядом другой хозяйственной постройки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 200 м от места пожара. Силами двух отделений в 18:10 пожарные локализовали возгорание, а в 20:20 - ликвидировали.

В результате пожара деревянный сарай уничтожен и повреждено перекрытие соседней кирпичной хозяйственной постройки на площади около 20 кв.м. По предварительным выводам специалистов, ориентировочная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 19:30 поступила информация о пожаре в Сумах. На ул.Первомайская загорелся заброшенный сарай. На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь полностью охватил деревянное сооружение. Из-за плотной застройки существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом другие деревянные сараи и двухэтажный многоквартирный дом, находившийся на расстоянии около 6 м от очага горения. В 19:59 спасатели локализовали пожар и предотвратили опасность, а в 20:38 - ликвидировали.

Огнем уничтожено деревянное сооружение. Причина возгорания устанавливается.

Всего на тушение пожаров было привлечено 19 человек личного состава и шесть единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

Сегодня 14:09

Сумские копы тушили пожар в Климентово (видео)

Патрульные, лесная охрана и неравнодушные граждане ликвидировали пожар, который мог охватить частные дома в селе Климентово....

Вчера 15:41

В центре Конотопа на ходу загорелась легковушка

В центре Конотопа во время движения загорелся легковой автомобиль....

За выходные спасатели 21 раз ликвидировали возгорание хозсооружений
16.04.2018 13:43

За выходные спасатели 21 раз ликвидировали возгорание хозсооружений

За прошедшие выходные на территории области возник 21 пожар в хозяйственных постройках....

На Сумщине из-за короткого замыкания полностью сгорел частный дом
13.04.2018 13:57

На Сумщине из-за короткого замыкания полностью сгорел частный дом

12 апреля в 16:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу переулок Гагарина...

В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар
13.04.2018 11:51

В Ромнах спасатели предотвратили масштабный пожар

В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и предотвратили распространение огня на жилые дома....

Новости

На Сумской таможне состоялись соревнования кинологических команд
Сегодня 16:41
Сумские студенты разгромили киевлян
Сегодня 16:00
Водитель, по вине которого в ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения, получил 3,5 года
Сегодня 15:49
На Сумщине пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса
Сегодня 15:24
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:10
На транспортировке краденого полицейский задержал двух злоумышленников
Сегодня 14:51
На Сумщине продолжает повышаться уровень воды в реках
Сегодня 14:44
Ахтырчанин сдал в полицию найденное ружье
Сегодня 14:39
Сумские копы тушили пожар в Климентово (видео)
Сегодня 14:09
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома
Сегодня 14:02
На Сумщине две женщины пытаются доказать, что имеют детей от депутата облсовета (видео)
Сегодня 14:01
Вита Семеренко попросила мэра Сум сделать дорогу к ее дому
Сегодня 13:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.