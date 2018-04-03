На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома Укрощая пожары в хозяйственных сооружениях пожарные спасли от уничтожения два жилых дома, в том числе один многоквартирный.

18 апреля в 15:30 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании деревянного сооружения - погребника в с. Никитовка Ямпольского района. На место вызова прибыло дежурное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста из соседнего пгт Свеса. Как было установлено, огонь перекинулся с погребника на стену расположенного рядом жилого дома. Поскольку здание было деревянное, возникла угроза его полного уничтожения. В 15:54 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, в 16:45 пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено погребник и повреждена стена дома на площади около 15 кв.м. По предварительным данным, хозяйка сжигала сухую растительность во дворе и оставила пламя без присмотра.

Другой пожар произошел в г. Ахтырка. В 17:59 спасатели получили информацию о возгорании деревянной хозяйственной постройки на ул. Левченко. На тушение привлекли дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. Осложняла ситуацию засоренность горючими материалами в сарае и вблизи него, также порывами ветра огонь успел перекинуться на перекрытия расположенной рядом другой хозяйственной постройки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 200 м от места пожара. Силами двух отделений в 18:10 пожарные локализовали возгорание, а в 20:20 - ликвидировали.

В результате пожара деревянный сарай уничтожен и повреждено перекрытие соседней кирпичной хозяйственной постройки на площади около 20 кв.м. По предварительным выводам специалистов, ориентировочная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 19:30 поступила информация о пожаре в Сумах. На ул.Первомайская загорелся заброшенный сарай. На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь полностью охватил деревянное сооружение. Из-за плотной застройки существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом другие деревянные сараи и двухэтажный многоквартирный дом, находившийся на расстоянии около 6 м от очага горения. В 19:59 спасатели локализовали пожар и предотвратили опасность, а в 20:38 - ликвидировали.

Огнем уничтожено деревянное сооружение. Причина возгорания устанавливается.

Всего на тушение пожаров было привлечено 19 человек личного состава и шесть единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.